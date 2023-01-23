Тест: помните ли вы хоть немного фильм «Титаник»?

В минувшем году исполнилось 25 лет с момента премьеры "Титаника" - культового фильма, рассказывающего историю великой любви и ужасной катастрофы. Над судьбой персонажа Леонардо ДиКаприо до сих пор плачут все впечатлительные люди планеты. Многие до сих пор задаются вопросом: что помешало Джеку спастись вместе с возлюбленной, ведь импровизированный плот, сделанный из двери, был достаточно широким, чтобы на него могли взобраться двое. В какой-то момент вопросом "А мог бы спастись Джек?" озадачились ученые-океанографы из Калифорнийского университета. Они рассказали: для того, чтобы плот выдержал и Роуз, и Джека, его плавучесть должна была превышать силу тяжести веса героев или равняться ей. Они провели расчёты, в которых учли общую массу персонажей, размер двери и материал, из которого она была изготовлена, и пришли к неутешительному выводу: плот мог бы выдержать только одного человека, но уж никак не двоих. А режиссёр Джеймс Кэмерон провел ещё и свое собственное исследование с участием каскадеров, которое подтвердило результаты первого эксперимента.

Сколько раз вы смотрели "Титаник"? Знаете ли вы легендарную картину наизусть? Проверьте свои знания, ответив на вопросы теста.