Тест: получится ли у вас узнать город по станции метро?

“Подземное царство”, - так иногда в шутку называют метро, но, как известно, в каждой шутке... Ведь порой интерьер метрополитена может по своей красоте соперничать с самыми яркими городскими достопримечательностями. В российском метро можно найти немало подобных примеров - например, станции “Комсомольская” в Москве или “Кировский завод” в Санкт-Петербурге. Но лидером по самым удивительным станциям метро во всем мире конечно считается Стокгольм, метрополитен которого часто сравнивают с художественными галереями. Отчасти это действительно так, ведь на станциях регулярно устраивают экспозиции и фестивали современного искусства. Известно, что с 1950-х годов над украшением станций работали около 140 художников. У каждой станции метро есть свой собственный уникальный стиль. Например, станция “Сольна-сентрум” оформлена в виде пещеры с зелеными стенами и красным потолком, “Королевский сад” поистине похожа на произведение искусства, а “Тенста” украшена рисунками, рассказывающими о жизни в Антарктиде.

Сможете ли вы угадать города мира по станции метро? Проверьте свои знания и свою интуицию, ответив на вопросы нашего теста.