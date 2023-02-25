Тест: получится ли из вас капитан корабля?

Морской корабль - совершенно особенное изобретение человечества. Жизнь на нем тоже значительно отличается от привычного распорядка на суше. С тех пор, как люди впервые вышли в море, прошло немало времени, флот значительно изменился, поэтому современному человеку будет любопытно узнать, каким был быт моряков двести лет назад. Например, на парусном флоте еда была особенной, продукты приходилось подбирать так, чтобы они могли храниться длительное время и не портиться. Самыми популярными припасами были и остаются до сих пор галеты. В старину такое печенье не могло похвастаться хорошими вкусовыми свойствами, главное его достоинство заключалось в длительном сроке хранения и маленьких габаритах, оно не занимало много места. Вторым столпом морской кухни считалась солонина - мясо, которое на протяжении долгого времени выдерживали в поваренной соли. У солонины тоже были свои плюсы - она могла храниться достаточное количество времени даже в жарком климате.

Пришлась бы вам по вкусу жизнь на корабле? Какое место на нем вам бы отвели - капитана или юнги? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.