Тест: получилось бы у вас выжить в фильме «Охотники за привидениями»?

Фильм "Охотники за привидениями", вышедший на экраны в 1984 году, стал настоящим хитом своего времени. Впоследствии, на волне своей популярности, он превратился в целую франшизу, включавшую в себя не только экранизации, но и мультфильмы, комиксы, компьютерные игры. Влияние "Охотников за привидениями" на мировую культуру поистине велико - новый вид динозавров был даже именован в честь одного из монстров, упомянутых в фильме. Несколько лет назад Королевский музей Онтарио (Канада) сообщил, что переданный музею вид анкилозавров приобрел свое название Zuul crurivastator в честь выдуманного существа из популярного фильма. Останки древнего животного были найдены в Монтане (США). Известно, что длина тела анкилозавра составляла около шести метров, а вес достигал двух с половиной тонн. Обнаруженный динозавр жил около 75 миллионов лет назад и имел довольно грозный вид - у него были небольшие рожки на голове, костяные наросты на спине, а могучий хвост был снабжен "пуговицей", которая позволяла ему защищаться от хищников.

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