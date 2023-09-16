Тест: получилось бы у вас поступить в Оксфорд?

Когда именно был основан Оксфорд, история умалчивает. Но, если верить историческим документам, в 1096 году в учебном заведении уже проходили занятия. В стенах альма-матер обучали будущих священников, о женском образовании речи не шло - вплоть до двадцатых годов прошлого века представительницы прекрасного пола в обитель знаний не допускались. Приток студентов в Оксфорд начался во времена правления короля Генриха II Плантагенета, который запретил англичанам учиться во французской Сорбонне. В тринадцатом веке возник соперник Оксфорда - Кембридж. В те времена он также был в первую очередь религиозным учебным заведением. В Средние века королевский указ запрещал строительство других университетов в Англии, поэтому на протяжении долгого времени Оксфорд и Кембридж были своего рода монополистами. В настоящее время старейшие университеты мира продолжают негласно соперничать между собой. Любопытно, что подать документы сразу в два этих вуза невозможно - студентам приходится заранее выбирать, на чьей они стороне - Оксфорда или Кембриджа. Смогли бы вы поступить в один из самых престижных университетов? Узнайте с помощью нашего теста.

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