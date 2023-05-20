Тест: подсознание откроет, что вы за личность

Знаем ли мы свой разум? Возникает большой соблазн ответить на этот вопрос “да”, ведь, в конце концов, существует огромное количество исследований на этот счет. Однако на самом деле ученые до сих пор не пришли к консенсусу, какой объем работы выполняет наш мозг, а какой - подсознание. По мнению некоторых современных исследователей, мы, не отдавая себе в этом отчет, опираемся в первую очередь на бессознательное, а разум подключается к решению тех или иных задач уже позднее. Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме провели ряд экспериментов, которые позволили им выдвинуть такое предположение. Во время одного из таких исследований добровольцам демонстрировали на слайдах арифметические примеры, а затем - изображения чисел, которые являются ответом. При этом некоторые из решений были правильными, а другие - заведомо ложными. По словам специалистов, участники эксперимента реагировали гораздо быстрее на правильные ответы - их подсознание решало примеры, в то время как люди не отдавали себе в этом отчета.

Можно по-разному относиться к результатам подобных исследований, но невозможно отрицать, что бессознательное - крайне интересная область. Пройдите тест и узнайте, что может поведать ваше подсознание о вас.