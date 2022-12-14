Тест: под силу вам угадать новогодние фильмы всего лишь по одной фразе?

Новогоднюю ночь и праздничные каникулы невозможно представить себе без любимых и наизусть выученных фильмов. В России такими, безусловно, являются “Ирония судьбы, или С легким паром!” или “Чародеи”, в других странах также есть свои рождественские и новогодние хиты. В Великобритании большинство зрителей отдают свое предпочтение альманаху “Реальная любовь” Ричарда Кёртиса. В отличие от сентиментальных англичан, во Франции в канун зимних праздников зрители не прочь посмеяться. Фильмом, который здесь традиционно показывают под Рождество, считается комедия Жана-Мари Пуаре “Дед Мороз - отморозок”. А вот чехи больше всего полюбили не собственные кинотворения, а замечательную добрую сказку Александра Роу “Морозко”. С тех пор, как историю о трудолюбивой красавице Настеньке, лентяйке Марфушке и строгом, но справедливом зимнем волшебнике впервые показали в Чехии в 1965 году, без нее не обходится ни один Новый год.

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