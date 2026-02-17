Оповещения от Киноафиши
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями

Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями

17 февраля 2026 10:52
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями

Если смотрели только самые хитовые фильмы, вряд ли наберете хотя бы 3/5.

В советском кино было полно фильмов, названия которых начинались со слова «ночь» или как-то иначе отсылали к тёмному времени суток. Драмы, детективы, сказки, военные ленты – ночь в названии часто задавала особое настроение: тревожное, таинственное или наоборот романтичное.

Сейчас многие из этих картин помнят только киноманы и люди постарше. А ведь когда-то их смотрела вся страна, цитаты мигом улетали в народ, а актёры становились звёздами.

Проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в ночном советском кинопрокате, можно в нашем новом тесте. Мы собрали пять фильмов, в названиях которых есть отсылка к ночи. Задача простейшая: вспомнить их по кадру.

Готовы? Тогда желаем удачи!

Фото: Кадр из фильма «Двенадцатая ночь» (1955)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
