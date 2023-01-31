Тест: под силу ли вас узнать животное по детскому рисунку?

Наверняка каждый из нас слышал о том, что психологи и другие специалисты прибегают к арт-терапии для того, чтобы понять, каков эмоциональный фон ребенка. Тревожит ли его что-то, или, напротив, все в порядке. Ученые не остановились на этом - они выяснили, что дети могут рисовать по-разному в зависимости от того, смотрит ли кто-то на них в этот момент. Психологи из Чичистерского университета (Великобритания) провели необычный эксперимент. Они работали с детьми в возрасте восьми-девяти лет, которых разделили на семь групп. В первой из них ребята оставались одни, в остальных находились под наблюдением взрослых. При этом речь шла не только об учителях, но и о посторонних людях. Участникам эксперимента было предложено нарисовать три автопортрета - обычный, счастливый и грустный. Как оказалось, дети больше старались в присутствии знакомых взрослых, то есть тех, кто был для них авторитетом. Ученые убеждены - их открытие поможет различным специалистам, работающим с детьми, наладить с ними контакт.

Пройдите необычный тест - посмотрите на детский рисунок и угадайте, какое животное на нем изображено.