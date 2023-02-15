Тест: под силу ли вам узнать произведение по первым строчкам?

Образованному и начитанному человеку достаточно услышать или прочитать одну, самую первую строчку, чтобы понять, о каком произведении идет речь. Даже если он сам еще не знаком с этой книгой - некоторые цитаты стали настолько распространенными, что их знают все от мала до велика. Придумать, какой будет первая строчка, для писателей порой - адский труд. Ильф и Петров, например, всегда долго размышляли над тем, как начать свой опус. По их воспоминаниям, сначала они долго молча смотрели друг на друга, потом начинали обмениваться идеями. Сколько вариантов они забраковали во время обсуждений, пожалуй, невозможно подсчитать. Зато если попадался удачный вариант, его поскорее записывали и при необходимости редактировали. Соавторы знали, что после самой первой строчки работа над произведением пойдет гораздо проще - своеобразный Рубикон остался позади.

В нашем тест тоже есть первая строчка из одного произведения Ильфа и Петрова. Сможете ли вы угадать, из какого именно? И как хорошо вы знаете первые строки других романов, повестей и рассказов? Узнайте, можете ли вы похвастаться высокой начитанностью, ответив на вопросы литературного теста.