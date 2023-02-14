Тест: под силу ли вам отличить дорогую пару обуви от старья

Современная мода совершенно непредсказуема - порой вещь, как будто бы подобранная на свалке, оказывается дизайнерским изыском и стоит баснословных денег. Но все-таки в большинстве случаев отличить дорогостоящую одежду или обувь можно по наличию драгоценных камней в декоре. Одной из самых дорогостоящих пар в истории моды считаются The Diamond Shoe, созданные новозеландским дизайнером Кэтрин Уилсон. На первый взгляд, это самые обыкновенные белые лодочки, однако они инкрустированы бриллиантами 21 карат, а шпильки, украшающие пару, сделаны из чистого золота. На создание этого шедевра у Кэтрин Уилсон ушло более пятидесяти часов, а затем туфли были проданы на благотворительном аукционе за $419 000. Но, пожалуй, самые дорогостоящие туфельки в мире были созданы брендами Jada Dubai и Passion Diamond. Шелковая обувка, украшенная 236 бриллиантами и двумя камнями в 15 карат, существует в единственном экземпляре - ее изготовили для конкретного человека. Стоимость таких туфелек составляет каких-то $17 000 000. Мы приготовили тест для настоящих поклонников моды. Посмотрите на фотографии и попробуйте угадать, что перед вами - обувь со свалки или с модных показов.

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