Тест: под силу ли вам отгадать предназначение этих предметов из СССР?

“До чего дошел прогресс”, - только и остается вздыхать, глядя на современные универсальные изобретения, которые сочетают в себе десятки функций. А ведь когда-то человечество и вообразить себе не могло, каких технических высот достигнет. Изобретения прошлого часто кажутся примитивными и забавными… хотя, пожалуй, некоторые из них такими не кажутся - они на самом деле на грани фола. В конце 1940-х годов в Америке появились необычные агрегаты, которые визуально выглядели как стенды для подкачивания колес на АЗС. Правда, новинка прошлого века была предназначена вовсе не для автомобилей, а для людей. Если уж быть совсем точными - для представительниц прекрасного пола. К автомату была приделана специальная трубка, которую можно было использовать для… экспресс-загара. Модницам нужно было всего тридцать секунд для того, чтобы покрасить кожу в нужный “шоколадный” оттенок. Вот только со временем это странное устройство вышло из моды.

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