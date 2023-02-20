Тест: под силу ли вам отгадать кадры из фильмов Рязанова по кадрам?

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Эльдара Рязанова по праву считают классиком отечественного кинематографа. Он снискал любовь зрителей сразу же после дебюта на большом экране с комедией “Карнавальная ночь” - кинокартина о полной курьезов подготовке к новогоднему торжеству в 1956 году стала лидером советского проката. С тех пор Эльдар Александрович снял еще множество фильмов и прославился в первую очередь как гениальный комедиограф. В его лентах смешное и забавное тонко переплетается с лиризмом, что, по мнению исследователей кино, роднит легендарного режиссера с итальянскими мастерами. Неудивительно, что именно Рязанову в 1971 году доверили снимать фильм “Невероятные приключения итальянцев в России”, который в итоге стал его визитной карточкой. Однако в творчестве Эльдара Александровича были и другие картины, например, “Человек ниоткуда”, жанр которой сам автор определял как “комическая ненаучная фантастика”. Посмотрев этот необычный для советского кинематографа фильм, долгое время пролежавший на полке, можно снова убедиться в таланте Рязанова.
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