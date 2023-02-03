Тест: под силу ли вам определить планету по фотографии вблизи?

Космос издавна манил человека своими загадками. Далекие звезды и планеты стали понятнее и ближе только в прошлом столетии, когда обитатели Земли начали выходить на орбиту. Кажется, что о Солнечной системе известно уже очень многое, однако она снова и снова подкидывает материал для размышлений ученым. В декабре 2022 года, например, астрономы и планетологи из Монреальского университета обнаружили две экзопланеты, которые практически полностью состоят из воды. Они вращаются вокруг звезды Kepler-138, расположенной в созвездии Лиры, и, по словам исследователей, не похожи ни на одну другую из открытых на данный момент планет. Небесные тела, которым были присвоены названия Kepler-138c и Kepler-138d, по своим размерам превосходят Землю примерно в полтора раза, а по массе и вовсе вдвое. Ученые рассказали, что обнаруженные планеты представляют собой увеличенные версии Земли, а значит, они состоят из металла и горных пород, однако большая часть их объема, по всей видимости, состоит из воды.

Сможете ли вы угадать планету по снимку ее поверхности? Пройдите тест, чтобы проверить свои знания в области астрономии.