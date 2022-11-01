Тест: почти ни у кого не получается найти всех животных на картинке

В наши дни при слове “загадка” мы в первую очередь вспоминаем забавные фольклорные прибаутки - замысловатые вопросы, на которые нужно с помощью смекалки найти ответ. Однако, конечно же, история головоломок не ограничивается такими загадками и уходит вглубь веков. Согласно историческим исследованиям, первый пазл, например, появился еще в XVIII столетии. В 1761 году английский географ Джон Спилсбери развлечения ради придумал наклеить карту мира на фанеру, а затем распилить ее на составные части - фрагменты, которые необходимо было снова собрать воедино. Впоследствии Спилсбери создал еще несколько пазлов, однако широкого распространения они тогда не получили. Такой вид головоломок стал безумно популярным только спустя сотню лет, а в массовое производство его запустили в начале ХХ века.

Сейчас существует множество видов головоломок. Кроссворды, судоку, логические задачки - вот только некоторые из них. Не меньшей популярностью пользуются визуальные картинки-загадки, которые развивают внимательность и смекалку. Попробуйте справиться с одной из таких головоломок - найдите на картинке всех спрятанных там животных.