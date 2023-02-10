Тест: почерк раскроет все тайны вашей личности

Каждый человек индивидуален. Телосложение, тембр голоса, отпечатки пальцев - все это и многое другое присуще только нам и никому больше. На земле не существует двух одинаковых одинаковых людей - а еще двух одинаковых почерков, как утверждают графологи. По мнению этих специалистов, почерк также является уникальной характеристикой человека. Впервые до этого додумался француз Жан-Ипполит Мишон, который собрал целую коллекцию рукописных образцов, а затем, сравнив и проанализировав их, пришел к выводу, что особенности написания букв свидетельствуют об особенностях характера человека. Очень скоро графология - именно такое название получила новорожденная наука - начала пользоваться огромной популярностью. Наклон и размер букв, ширина линии, нажим - при анализе почерков внимание обращали на мельчайшие подробности. Всю полученную информацию обобщали и на ее основе делали выводы о характере автора почерка и его психологическом состоянии в данный момент.

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