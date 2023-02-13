Тест по столицам стран: половину вопросов осилят лишь географические знатоки

Помните, как в школе на уроках географии изучали мировые столицы? Если порыться в исторических данных, можно обнаружить, что современные столицы не всегда располагались в тех же городах, где находятся сейчас. На протяжении столетий они менялись, например, а то и не один раз, как Москва и Санкт-Петербург. Некоторые столицы могут измениться в ближайшем будущем. Например, несколько лет назад президент Индонезии заявил о планах перенести столицу, Джакарту, с острова Ява на остров Калимантан. Все дело в том, что в настоящее время Джакарта сильно перенаселена - число жителей мегаполиса насчитывает свыше десяти миллионов человек. Учитывая тот факт, что город подвержен наводнениям, жить в Джакарте довольно рискованно. Правда, ученые убеждены, что перенос столицы на остров Калимантан приведет к новой проблеме - там находится огромное количество эндемиков, то есть животных или растений, которые представлены только на этой территории. Появление мегаполиса на острове грозит экологической катастрофой.

Насколько хорошо вы знаете географию? Сможете ли без труда вспомнить, как называются столицы мира? Проверьте свои знания с помощью теста.