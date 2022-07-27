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Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10

27 июля 2022 17:30
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10

Сложный тест на знание кинематографа времен СССР.

В советские годы выход каждого кинофильма воспринимался как праздник – люди спешили в кино, чтобы в числе первых увидеть любимых артистов в новых ролях, позаимствовать у персонажей меткие реплики и наизусть выучить песни, если речь шла о музыкальных картинах. Одним из самых ярких образцов советских киномюзиклов является фильм "Д'Артаньян и три мушкетера" Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Интересно, что многие мелодии, написанные Максимом Дунаевским, обрели популярность еще до выхода киноленты на экран. Дело в том, что в начале 1970-х в московском ТЮЗе с большим успехом шел музыкальный спектакль по знаменитому роману Дюма. Но спустя время постановку сняли из репертуара, и авторы – Марк Розовский и Юрий Ряшенцев – решили адаптировать свое детище для экрана. Режиссером фильма был выбран Юнгвальд-Хилькевич, за плечами у которого уже был большой опыт создания музыкальных картин – "Формула радуги", "Опасные гастроли", "Весна-29" и других.

Проверить, как хорошо вы помните мюзикл "Д'Артаньян и три мушкетера", а также другие советские кинохиты, можно с помощью нашего теста. Того, кто правильно ответит на все вопросы, можно без преувеличения назвать знатоком кино СССР.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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