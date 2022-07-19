Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР

Советский кинематограф подарил миру сотни уникальных фильмов – комедийных и драматических, пронзительных и смешных до слез, лиричных и трогающих до глубины души. Одной из таких картин, по-прежнему любимых зрительской аудиторией, является мелодрама "Весна на Заречной улице" Марлена Хуциева и Феликса Миронера (последний, к слову, выступил еще и в качестве автора сценария). Они подружились еще во время учебы во ВГИКе, в 1950 году вместе сняли короткометражный дипломный фильм "Градостроители". А спустя шесть лет снова решили поработать вместе. Исполнителей главных ролей режиссеры выбирал самостоятельно. Хуциев настоял на кандидатуре Николая Рыбникова в роли Саши Савченко. Худсовет требовал, чтобы на роль подобрали другого артиста, более высокого и плечистого, однако Хуциеву удалось отстоять идеального, на его взгляд, кандидата. А Нина Иванова, уже известная благодаря роли в сказке "Жила-была девочка", оказалась в картине по счастливой случайности – Марлен Хуциев заметил ее в дипломной короткометражке знакомого вгиковца.

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