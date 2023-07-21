Тест: по силам ли вам взойти на Железный трон?

Сериал “Игра престолов”, а также его приквел “Дом дракона” бьют все рекорды зрительской популярности. Эксперты считают, что во многом успех этих телевизионных саг, созданных на основе произведений Джорджа Мартина, обусловлен тем, что писатель нередко обращался за вдохновением к реальной истории. Он и сам никогда не пытался скрыть, что во многом на создание истории о борьбе претендентов на Железный трон его вдохновила Война Алой и Белой розы. Все, кто знаком с зарубежной историей, знают, что это феодальный конфликт, растянувшийся на более чем тринадцать лет. Войну за трон вели представители двух ветвей Анжуйской династии - дом Ланкастеров, ставший, как нетрудно догадаться, прототипом дома Ланнистеров, и дом Йорков, которых Джордж Мартин вывел в своем произведении под фамилией Старков. Свой прототип есть и у Стены, где представители Ночного дозора несут свою службу и охраняют Семь королевств от нашествия одичалых и белых ходоков. Вал Адриана, построенный в 122-128 годах, был построен римлянами для защиты от пиктов и бригантов. Джордж Мартин увидел его во время путешествия по Шотландии и был впечатлен. Если вы поклонник вселенной Джорджа Мартина, непременной пройдите этот тест и узнайте, есть ли у вас шансы взойти на Железный трон.

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