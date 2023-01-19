Тест: по сценарию какого скучного фильма вы живете?

Регулярно специализированные издания составляют рейтинги не только самых любимых и увлекательных кинокартин всех времен и народов, но еще и самых скучных. Не так давно жителям Британии было предложено составить свой антирейтинг фильмов - порядка 2000 зрителей должны были назвать ленты, которые кажутся им самыми унылыми в истории мирового кинематографа. Интересно, что с большим отрывом в голосовании первую строчку заняла экранизация популярного романа Э.Л. Джеймс “Пятьдесят оттенков серого” 2015 года - его сочли невыносимым для просмотра 34% респондентов. На второй строчке антирейтинга расположился фильм ужасов 1999 года, сотворивший настоящую революцию в своем жанре - речь идет о “Ведьме из Блэр”, которая по разным причинам не впечатлила 29% опрошенных британцев. Почетное третье место досталось одной из частей “Звездных войн” - речь идет об “Эпизоде I: Скрытая угроза”, который сочли скучным 26% респондентов. Кроме того, в число кинокартин, показавшимся участникам опроса унылыми, вошли “Ванильное небо” (2001), “Матрица: Революция” (2003), а также обласканный критиками “Артист” (2011).

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