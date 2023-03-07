Тест по русскому языку, который завалят те, кто не слушал учителя на уроках

Каждый язык, в том числе русский, представляет собой сложную систему. А как вообще она появилась? Какой путь пришлось проделать речи, прежде чем она получила оформление на письме, возникли грамматические правила? О том, когда и как возникли первые языки, точно ничего не известно. Письменные тексты появились значительно недавно, а вот по поводу того, каким был самый древний язык, существует сразу несколько точек зрения. Например, часть лингвистов убеждены, что на самом раннем этапе своего развития речь людей представляла собой звукоподражания, то есть человек имитировал звуки окружающего мира. Эта теория даже получила соответствующее название - “гав-гав”. Согласно другой, в чем-то похожей теории, речь началась с эмоциональных возгласов, которые человек издавал в минуты радости или страха - ее назвали теорией “уф-уф”. Эти две точки зрения господствовали в науке вплоть до конца прошлого века. Только в конце 1990-х ученые начали выдвигать новые версии возникновения языков, но насколько они верны, судить по-прежнему сложно.

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