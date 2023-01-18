Тест по мультикам из СССР: хватит ли ваших знаний, чтобы набрать хотя бы 5 верных ответов?

Когда мы вспоминаем мультфильмы, снятые в СССР, то хвалим не только добрые и поучительные сюжеты, ярких и запоминающихся персонажей, работу художников-мультипликаторов и других сотрудников студии, на которой создавались анимационные шедевры. Успех мультфильмов во многом зависел также от правильно подобранных актеров озвучания, среди которых было немало известных всей стране артистов. Олег Табаков, Лев Дуров, Василий Ливанов - вот только несколько имен актеров, которые принимали участие в озвучке мультиков. Однако больше всего мультперсонажей озвучила актриса, которая также снималась в кино, но в лицо и по имени ее знали немногие зрители. Речь идет о Марии Виноградовой, в творческом багаже которой около 300 озвученных мультипликационных лент. Маленькая разбойница в “Снежной королеве”, Дядя Федор в “Простоквашино”, Ежик в “Ежике в тумане” - всех этих персонажей озвучивала Мария. По воспоминаниям Юрия Норштейна, Виноградова была актрисой редкого драматического дарования, способной сыграть любую роль.

Помните ли вы, какие популярные советские артисты озвучивали героев любимых с детства мультиков? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.