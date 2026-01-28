Тест по мультфильму «38 попугаев»: не надейтесь пройти на 5/5, если последний раз видели его еще в детстве

За столько лет многие детали наверняка ускользнули из памяти.

На мультфильме «38 попугаев» выросло не одно поколение зрителей. Философские споры Мартышки, Удава, Слонёнка и Попугая помнят все, кому за... ну, в общем, многие.

А сможете ли вы с ходу вспомнить ключевые детали этого мульта? Давайте проверим вашу память. Этот короткий тест покажет, насколько хорошо вы помните детали приключений самой знаменитой тропической компании.

Если пройдёте на отлично – вы настоящий знаток советской анимации. А если нет, не расстраивайтесь, все-таки большинство россиян смотрели этот мульт ой как давно.

Ну что, приступим? Желаем вам удачи!