Тест по любимым советским фильмам: стыдно набрать меньше 5 верных ответов

Слово “блокбастер” ассоциируется у нас в первую очередь с голливудскими картинами, как правило, высокобюджетными, с участием настоящих звезд. Однако первоначальное значение этого слова - “коммерчески успешный продукт театральной или киноиндустрии” - свидетельствует о том, что блокбастером может с полным правом называться любой кинохит, вышедший на большом экране. Вопреки стереотипам, в Советском Союзе таких захватывающих картин, которые в прокате собирали полные залы, было достаточно. Абсолютным чемпионом по количеству зрителей стал отечественный боевик “Пираты ХХ века” (1979), снятый режиссером Борисом Дуровым. Остросюжетный фильм с участием Николая Еременко собрал в кинотеатрах 87,6 миллиона советских зрителей. А ведь изначально картине была уготована незавидная судьба - худсовет распорядился поставить “Пиратов…” на полку. Лишь личное одобрение Леонида Брежнева спасло один из главных советских боевиков от забвения. На втором месте в тройке самых кассовых картин СССР расположилась “Москва слезам не верит” (84,4 миллиона зрителей), на третьем - “Бриллиантовая рука” (76,7 миллиона зрителей).

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