Тест по истории географических открытий: справятся лишь 5% образованных людей

Человечество всегда интересовало, что находится там, за горизонтом. Поэтому отважные путешественники снова и снова отправлялись в путь, чтобы открыть новые земли. Сначала основным средством передвижения первооткрывателей были корабли, затем, значительно позднее, добавились летательные аппараты. Первой кругосветкой по воздуху считается путешествие американских военнослужащих в 1924 году. В тот раз экипаж обогнул земной шар за 175 дней. А вот самое первое путешествие в одиночестве совершилось через одиннадцать лет, в 1933 году. Его участником был американский авиатор Уайли Пост. Для того, чтобы воплотить свой рискованный замысел в жизнь, ему потребовалось 7 дней 19 часов 49 минут. Первый же беспосадочный одиночный перелет удалось совершить только в двадцать первом веке. В 2002 году это удалось Стиву Фоссету на аэростате под названием “Дух свободы”. Двухкамерный аэростат, который также называют розьером - по имени изобретателя Пилатра де Розье, был высотой в десятиэтажный дом. На его борту Фоссет обогнул Землю за 14 дней 19 часов 50 минут.

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