Тест по географии России, в котором стыдно набрать меньше 4 верных ответов

В школьные годы на уроках географии все мы работали с контурными картами - отмечали на них страны, океаны, реки и другие географические объекты. Сегодня же карты могут быть не только контурными - с помощью современных технологий можно взглянуть на мир с совершенно разных сторон и открыть для себя много нового. Существует множество карт, которые помогают узнать планету в самых необычных аспектах. Так, например, любители не только географии, но и чтения наверняка обрадуются возможности ознакомиться с интерактивной литературной картой. Создатели проекта Placing Literature нанесли на карту мира места, в которых разворачиваются события известных художественных произведений - но, конечно же, речь идет только о реально существующих топонимах, Вестероса из фэнтези-саги Джорджа Мартина или Зурбагана из произведений Александра Грина на этой карте не найти. Зато можно с помощью встроенного поиска найти любимое произведение, проследить по карте перемещения героев книг или познакомиться с тематическими подборками, например, посвященной Шерлоку Холмсу.

Но вернемся к географии и контурным картам. Сможете ли вы угадать регион России по его очертаниям на карте? Проверьте себя с помощью нашего теста.