Тест по фразам из культовых мультфильмов: сможете не ошибиться?

Добрые и яркие мультфильмы, созданные советскими мультипликаторами, обожают и взрослые, и малыши. Представители разных поколений охотно подпевают песням бременских музыкантов, смеются над шутками попугая Кеши и цитируют других полюбившихся персонажей. Но, несмотря на то, что многие мультики засмотрены, что называется, до дыр, большинство зрителей не обращают внимания на некоторые забавные детали и ляпы. Так, например, анимационный фильм “Пес в сапогах” запомнился аудитории в первую очередь как пародия на знаменитый роман Александра Дюма “Три мушкетера” и его многочисленные экранизации (в том числе советскую, с Михаилом Боярским в главной роли). А название мультика отсылает к популярной сказке Шарля Перро “Кот в сапогах”. По сюжету, доблестные мушкетеры, представшие в облике пуделей, вступают в конфронтацию с гвардейцами кардинала, которые в мультфильме приобрели вид черных котов. В чем же загвоздка? В том, что никто из героев сапог не носит - все животные в кадре хотят босиком.

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