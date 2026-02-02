Оповещения от Киноафиши
Тест по фильму «Иван Васильевич»: только знатоки вспомнят, какие из 5 фраз не говорил Шурик

2 февраля 2026 18:07
Для этого комедию нужно любить, а не просто глянуть разок для галочки.

Бывает же иногда уверенность, что какой-то фильм вы уже посмотрели так много раз, что готовы цитировать все реплики главного героя оттуда? И комедия «Иван Васильевич меняет профессию в этом смысле не исключение».

И если с героями Яковлева все плюс-минус понятно, то вот реплики Шурика вспоминают чуть реже. Так что наш новый тест мы посвятили именно им.

Вот какая у вас будет задача: вы увидите 5 фраз – постарайтесь определить, какие из них в действительности принадлежит Шурику. Все просто, но справитесь ли без ошибок? Сейчас узнаем!

Включаем режим «знатока» и погнали! Мы в вас верим!

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Ольга Назарова
Написать отзыв
