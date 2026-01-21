Тест по фильму «Гардемарины, вперед!»: знатоки мигом справятся на 5/5, остальным – не вешать нос

Легендарный фильм «Гардемарины, вперёд!» уже несколько десятилетий остаётся одним из любимых у зрителей разных возрастов. Его герои – отважные, остроумные и благородные – стали настоящими символами юности, чести и дружбы.

Кажется, эту историю знаешь наизусть, но так ли это на самом деле? В честь 66-летия Дмитрия Харатьяна, сыгравшего харизматичного Алёшу Корсака, предлагаем тест.

В нем будет 5 совершенно разных вопросов, которые покажут, хорошо ли вы знакомы с легендарной картиной. Готовы себя проверить? Тогда вперёд, к вопросам!

Ранее мы писали: Видели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Тогда для вас тест: покажет, как хорошо вы помните детали