Тест по фильмам СССР: сможете узнать все комедии Гайдая по одной цитате?

Над картинами авторства Леонида Гайдая время поистине не властно. Без телевизионного показа "Ивана Васильевича", "Кавказской пленницы", "Бриллиантовой руки" и других фильмов не обходится ни один праздник, кроме того, гайдаевские киноленты имеют миллионы просмотров на различных онлайн-сервисах. Как писал в своих воспоминаниях Михаил Кокшенов (актер сыграл в общей сложности в шести фильмах Гайдая, в числе которых – "Не может быть!", "Инкогнито из Петербурга", "Спортлото-82"), что главным на съемочной площадке для культового режиссера был актер. Леонид Иович безгранично доверял артистам, которые были заняты в его картинах, а также работал с ними настолько интенсивно, что съемки становились своего рода "театральным институтом кинокомедии Гайдая". При этом некоторых актеров, как, например, Кокшенова, Леонид Иович приглашал в свои фильмы регулярно, но иногда был в поиске новых лиц.

Некоторые картины Гайдая широко известны, некоторые – такие, как "Инкогнито из Петербурга" – аудитории знакомы не слишком хорошо. Проверьте, насколько детально вы знакомы с фильмографией советского режиссера.