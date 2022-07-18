Тест по фильмам СССР: сможете узнать все комедии Гайдая по одной цитате?
Проверьте, насколько хорошо вы знаете фильмы легендарного советского режиссера.
Над картинами авторства Леонида Гайдая время поистине не властно. Без телевизионного показа "Ивана Васильевича", "Кавказской пленницы", "Бриллиантовой руки" и других фильмов не обходится ни один праздник, кроме того, гайдаевские киноленты имеют миллионы просмотров на различных онлайн-сервисах. Как писал в своих воспоминаниях Михаил Кокшенов (актер сыграл в общей сложности в шести фильмах Гайдая, в числе которых – "Не может быть!", "Инкогнито из Петербурга", "Спортлото-82"), что главным на съемочной площадке для культового режиссера был актер. Леонид Иович безгранично доверял артистам, которые были заняты в его картинах, а также работал с ними настолько интенсивно, что съемки становились своего рода "театральным институтом кинокомедии Гайдая". При этом некоторых актеров, как, например, Кокшенова, Леонид Иович приглашал в свои фильмы регулярно, но иногда был в поиске новых лиц.
Некоторые картины Гайдая широко известны, некоторые – такие, как "Инкогнито из Петербурга" – аудитории знакомы не слишком хорошо. Проверьте, насколько детально вы знакомы с фильмографией советского режиссера.