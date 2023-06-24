Тест по фильмам с Моргуновым: спорим, вы не сможете набрать максимальный балл

Добродушный мужчина с обаятельной улыбкой - таким видели поклонники на экране и в жизни Евгения Моргунова. Между тем жизнь и творческий путь актера складывались не так-то просто. Когда мальчику еще не было двух лет, из семьи ушел отец. Матери Евгения пришлось заботиться о сыне в одиночку. Он с детства тяготел к искусству, любил поэзию и музыку и собирался связать с ними свою жизнь. Однако когда Моргунову исполнилось 14 лет, началась Великая Отечественная война. Он отправился работать на Сокольнический вагоноремонтный завод, где в его обязанности входило вытачивание болванок для снарядов. Желание получить профессию актера не пропало, а лишь крепло, но директор завода не хотел отпускать Евгения на учебу. Тогда юноша решился написать письмо, и не кому-нибудь, а самому Иосифу Сталину, где просил разрешить ему заниматься творчеством. Письмо было написано шутки ради, но ответ был отнюдь не шуточным - Моргунова направили в Театр имени Таирова актером вспомогательного состава. Так и начался его путь в профессию.

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