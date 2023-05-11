Тест по цитатам определит, насколько вы начитаны

Одним из главных качеств, присущих образованному человеку, считается начитанность. Многие считают, что в современном мире чтение книг постепенно уходит в прошлое - новое поколение с его клиповым мышлением не станет брать в руки томики Льва Толстого или Федора Достоевского. Однако результаты опросов и исследований читательской статистики за 2022 год свидетельствуют об обратном. Согласно сведеньям ВЦИОМ, 92% опрошенных подтвердили, что читают книги. При этом 58% респондентов отдают предпочтение бумажным книгам - за ними по популярности следуют смартфон (35%), экран компьютера (20%) и электронные книги (16%). Также многие читатели признались, что могут совмещать или чередовать несколько способов чтения - например, бумажную книгу и электронную, компьютер и смартфон. Среди любимых жанров россиян лидерство безоговорочно принадлежит художественной литературе - ее читает 61% опрошенных. Далее следуют книги по специальности (33%) и научно-популярная литература (31%).

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