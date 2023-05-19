Тест по цитатам: кто это сказал Ленин или Леннон?

Казалось бы, что может быть общего у Владимира Ильича Ленина и Джона Леннона (кроме некоторого созвучия фамилий, разумеется)? Они жили в разное время и занимались совершенно разной деятельностью. А оказывается, кое-что их действительно роднит - быть может, совсем чуть-чуть, но все же. В советское время в честь Ленина было названо множество улиц и площадей - они есть практически в каждом населенном пункте. В честь Джона Леннона официально улиц не называли, однако в Санкт-Петербурге любители группы The Beatles создали арт-пространство, проникнутое духом ливерпульской четверки. Один из поклонников “битлов” разместил во дворике табличку, имитирующую собой аншлаг с надписью “улица Джона Леннона”. Над аркой, ведущей во двор, разместились гипсовые портреты участников группы, на стене изображена желтая подводная лодка, а на одной из стен воспроизведено известное фото, на котором The Beatles идут гуськом по пешеходному переходу. Оригинальный уголок быстро стал популярным среди битломанов и просто любителей музыки.

Сможете ли вы угадать, какая цитата принадлежит Ленину, а какая - Леннону? Проверьте себя с помощью теста.