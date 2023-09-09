Тест: платье какой принцессы Дисней вам идеально подойдет?

О чем мечтает каждая девочка? Конечно же, о том, чтобы стать прекрасной принцессой и одеваться в роскошные пышные платья - как у диснеевских героинь. Во время просмотра любимых мультиков юные зрительницы любуются нарядами принцесс, но редко кто задумывается о том, как создавались легендарные сказочные платья. Например, во время работы над первым полнометражным диснеевским мультфильмом “Белоснежка” художники вдохновлялись нарядами королевских особ 15 века. В те времена актуальным был квадратный вырез на лифе, приподнятый воротник, рукава-фонарики - все эти детали можно увидеть и на платье героини. Иногда создатели брали за основу реально существовавшие наряды. Мультфильм “Золушка” вышел на экраны в 1989 году, спустя восемь лет после бракосочетания принца Чарльза и Дианы Спенсер. Модницы со всего света были поражены платьем невесты с пышной юбкой-кринолином, объемными рукавами-фонариками и длинной фатой. Практически в таком же образе предстала на экране сказочная Русалочка - фасон ее подвенечного платья едва ли не точь-в-точь повторяет фасон платья Дианы. Хотите узнать, платье какой диснеевской принцессы будет вам к лицу? Ответьте на вопросы нашего теста.

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