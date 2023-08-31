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Тест: первая увиденная деталь раскроет темную сторону вашего характера

31 августа 2023 16:50
Тест: первая увиденная деталь раскроет темную сторону вашего характера

Все очень просто.

Многие люди ошибочно считают, что знают себя идеально. Однако зачастую наша психика работает сильно искаженно, скрывая самые темные черты характера. Хотите по-настоящему раскрыть всю правду о своей личности? Тогда наш простой тест, состоящий всего из одного вопроса с легкостью поможет вам это сделать.

Ваша задача — элементарнее некуда. Просто взгляните на картинку и расскажите нам, что вы увидели первым делом.

Фото: Кадр из фильма «Области тьмы» (2012)
Ксения Куртукова
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