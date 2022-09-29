Тест: персонаж какой книги на тебя похож

Сложно сосчитать, сколько существует в мире литературных персонажей - многие из них обрели такую популярность, что их имена стали нарицательными. При этом герой не обязательно должен вызывать у читателя симпатию - например, Плюшкин из “Мертвых душ” не может похвастаться сколько-нибудь привлекательными качествами, однако он знаком даже тем, кто не читал Гоголя. К слову, о привлекательности - специалисты считают, что если писатель будет создавать персонажа по определенной формуле, то неизменно вызовет у читателя отклик. Американский литературовед Сьюзан Кин убеждена, что наибольшую эмпатию у публики вызывают вымышленные герои, которые переживают сложные, а порой и трагические события. Все дело в том, что читатели часто примеряют боль персонажа на себя, соотносят с собственным негативным опытом, а потому быстрее проникаются к нему теплыми чувствами. Интересно, что особой любовью у читателей пользуются не всесильные супергерои, а персонажи, которые тоже, как и простые смертные, совершают ошибки и попадают в неловкие ситуации.

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