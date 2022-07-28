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Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст

28 июля 2022 07:20
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст

Ваши предпочтения выдадут ваш возраст с головой.

У каждого поколения – свои особенности. Если прежде, в традиционном социуме, считалось, что дети перенимают свое положение в обществе, а в некоторых случаях и профессию от старшего поколения, то после промышленной революции положение дел значительно изменилось. Исследователи – психологи, социологи, культурологи и многие другие – пришли к выводу, что на формирование личности у представителей новых поколений влияют развитие технологий, политический и культурный контекст и т.д. Самым первым научным трудом, в котором была сформулирована эта гипотеза, стала работа Карла Маннгейма "Проблема поколений", опубликованная в 1952 году. Согласно теории Маннгейма, каждое поколение становится определяющим примерно на 15-20 лет, затем его смещают подросшие представители нового поколения. В дальнейшем исследователи развивали эту мысль: Уильям Штраус и Нил Хоув говорили о поколениях "X", "Y" и "Z" – они же "дети MTV", миллениалы и постмиллениалы. Тех, кто родился на стыке двух поколений, ученые обозначили как "пограничников".

У каждого поколения свои ценности и предпочтения. Назовите нам свои, а мы расскажем, какого вы возраста.

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Елена Королева
Елена Королева
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