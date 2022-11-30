Тест: ответьте на 9 вопросов и мы точно определим ваш рост

Человеку не дано выбирать свою семью и свою внешность - в том числе рост. Многие “великаны” с радостью согласились бы стать немножечко ниже, а коротыши хотели бы обладать средним или даже высоким ростом. Самым высоким человеком в мировой истории, по крайней мере, чьи данные зафиксированы документально, является Роберт Уодлоу. Он появился на свет в городе Олтон, штат Иллинойс, США. В семье Роберта не было никого выше 180 см - необычный рост юноши, составивший аж 272 см, и его внешний вид были следствием двух болезней, опухоли гипофиза и акромегалии. С 1938 года, параллельно с учебой в университете, Уодлоу выступал в цирке, его номера пользовались большим спросом у публики. Он даже получил от зрителей милое прозвище “Добрый великан”. К несчастью, жизнь юноши-великана не была долгой - из-за повышенной чувствительности ног Роберт пользовался ортопедическим устройством. Во время одного из выступлений костыль сильно натер парню ногу, через ранку в кровь проникла инфекция и начался сепсис. Вскоре Роберт Уодлоу скончался, ему было всего 22 года.

Предлагаем вам тест-угадайку - вы ответите на несколько вопросом, а мы попробуем угадать, какой у вас рост.