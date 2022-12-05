Тест: ответьте на 8 вопросов и узнайте язык своей психики

Сейчас в мире насчитывается огромное количество языков - по официальным подсчетам, 7151. Какие-то из них общеизвестны и широко распространены, другие - редки и экзотичны. Так, например, на острове Гомер, в горном массиве Гарахонай, когда-то одним из главных способов коммуникации считался так называемый язык свиста. Пастухи, жившие в горном массиве, переговаривались между собой с помощью особого свиста, который прекрасно был слышен даже на больших расстояниях из-за эха, отражающегося от скал. Специалисты дали этому языку название “сильбо”, что в переводе означает - правильно, свист. По мере того, как развивалась цивилизация на острове, необходимость в таком способе общения мало-помалу отпадала. Большинство островитян сейчас говорит на испанском языке, однако местные власти стремятся сохранить сильбо для потомков. С этой целью они постановили ввести изучение языка свиста в школах. Кроме того, с сильбо знакомят всех туристов, прибывших на остров Гомер.

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