Тест: ответьте на 8 вопросов, а мы назовем дату вашей свадьбы

Свадьба - дело ответственное. Поэтому большинство пар начинает планировать её заранее, чтобы не попасть впросак и заблаговременно найти помещение для торжества, продумать оформление и концепцию. Мало того, надо забить нужную дату в ЗАГСе, особенно это актуально для тех, кто хочет зарегистрировать свой союз не абы в какой, а конкретный день. Согласно данным Росстата, самым популярным месяцем для свадеб считается август. Именно на него приходится пик бракосочетаний. Тёплые месяцы вообще входят в тройку лидеров - помимо августа, в неё включены цветущий июль и бархатный август. А вот самыми непопулярными месяцами для свадьбы признаны январь, февраль и май. И если с первыми двумя все понятно - не все невесты и женихи готовы праздновать союз сердец в холодное время года, то май не вошёл в число фаворитов из-за суеверий. Считается, что майские молодожёны будут всю жизнь маяться.

Верить или не верить приметам - личное дело каждого. Кто-то видит в них мудрость предков, а кто-то - повод для шуток. Мы приготовили забавный тест для тех, кто мечтает как можно скорее отправиться под венец. Ответьте на вопросы, а мы назовем дату вашей свадьбы.