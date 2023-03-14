Тест: ответьте на 7 вопросов и узнайте как вам стоит провести отпуск

До сезона отпусков остается всего лишь несколько месяцев. Еще есть время для того, чтобы определиться с маршрутом путешествия и составить список всего, что необходимо для запоминающегося отдыха. Но есть и те, кто отправялется в путь спонтанно, собирает чемодан в спешке и порой забывает что-то необходимое. Специально для таких людей эксперты составили чек-лист вещей, которые необходимо положить в багаж сразу же. Первую строчку в рейтинге заняли вещи первой необходимости - мини-аптечка, документы, зарядные устройства. Кроме того, в салон самолета можно взять с собой удобную обувь и платок, чтобы не продуло при сквозняке. Кроме того, отправляясь в путь-дорожку. лучше захватить с собой бутылку воды, чтобы не тратить время на ее покупку в аэропорту или на вокзале, а также наушники или книгу, чтобы в ожидании посадки или сразу после нее погрузиться в чтение или просмотр фильма, сериала. Не лишними будут антибактериальные или освежающие салфетки.

Любите ли вы готовиться к поездкам? А собирать чемодан? Пройдите необычный тест - выберите вещи, которые вы возьмете с собой в отпуск, а мы расскажем, какой сценарий отдыха идеально вам подойдет.