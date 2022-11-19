Тест: ответьте на 7 простых вопросов и мы отгадаем ваш возраст?

“Ты - то, что ты ешь”, - гласит известное высказывание. Современные исследователи могли бы перефразировать его: “То, что ты ешь - это твой возраст”. Ученые давно твердят о том, что наши гастрономические предпочтения могут рассказать о том, сколько нам лет. Кроме того, они активно изучают, какие продукты способствуют максимальной продолжительности жизни. Так, например, эксперты из Университета Ньюкасла (Великобритания) пришли к заключению, что людям приклонного возраста необходимо пить в большей степени чай - в этом случае их мозг будет функционировать намного лучше, чем у тех, кто предпочитает, к примеру, какао или воду. Исследователи тщательно изучили гастрономические привычки пожилого населения Ньюкасла, главным образом среди тех, кто перешагнут 85-летний рубеж. Среди респондентов было около 200 долгожителей, чей возраст приближался к столетию. На основании собранных данных ученые сделали вывод, что представители “серебряного” возраста, которые пьют в день не меньше пяти чашек черного чая, могут похвастаться куда более выдающимися когнитивными способностями, чем остальные участники эксперимента.

Что ваши вкусовые привычки могут поведать о вас? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.