Тест: ответьте на 3 вопроса и узнайте кто вы в советском «Винни-Пухе»

Кто не смотрел в детстве замечательные советские мультфильмы о Винни-Пухе и его друзьях? Нарисованные истории были основаны на известной книжке англичанина Александра Милна, который придумал сказочного персонажа специально для свого сынишки. В 1960-х годах поэт Борис Заходер перевел книгу Милна на русский язык, и вскоре, в 1969 году, на “Союзмультфильме” было решено ее экранизировать. В качестве сценаристов выступили все тот же Борис Заходер и Федор Хитрук. Они принципиально отказались от образов, к которым привыкли читатели английского “Винни-Пуха” и зрители версии, созданной Диснеем, и создали своих собственных персонажей, которые получились на редкость обаятельными. По сути, они переосмыслили историю практически полностью - от нее остались только персонажи - звери и птицы, живущие в Зачарованном лесу. Сюжетную линию Кристофера Робина создатели советского мультика решили полностью выбросить, частично передав его функции другим героям.

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