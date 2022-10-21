Тест: ответьте на 11 вопросов, а мы попытаемся угадать вашу профессию

В мире существует огромное множество профессий. Некоторые из них, например, подниматель пингвинов, и вовсе кажутся забавными или выдуманными шутки ради. Кроме того, в последние годы исследователи говорят о профессиях будущего, которые будут востребованы в условиях конкуренции роботов и людей. Некоторые из них уже существуют, и, по прогнозам специалистов, станут востребованы в скором времени. Одна из таких профессий, к примеру, генетик-консультант. Чем занимается эксперт в этой области? На основе анализа генов пациента он может определить, каким наследственным или онкологическим заболеваниям может быть подвержен человек, составить индивидуальный план профилактики и лечения. Это позволит выявлять риски заболеваний на ранних стадиях и предотвращать болезни. Получить такую профессию пока можно только за рубежом - так, например, генетическому консультированию обучают студентов Бостонского университета (США) и Манитобского университета в Канаде.

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