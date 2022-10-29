Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, в чем ваша самая большая слабость

У каждого человека есть свои слабости, недостатки, изъяны. Кто-то считает, что общество должно принимать нас такими, какие мы есть на самом деле, и не пытается что-то в себе изменить. Кто-то, напротив, работает над своими слабыми местами и пытается их исправить. А некоторые превращают свои недостатки в достоинства, делает их своей фишкой, неповторимой частью облика. Психологи считают, что при желании можно найти положительные моменты даже в таком существенном, на первый взгляд, изъяне, как любовь в сплетням. По мнению специалистов, обмен сведениями помогает людям предотвратить неприятные ситуации в будущем, избежать опасностей и неловких ситуаций - например, когда речь идет о работе и коллеги в курилке приносят информацию о новом начальнике. Полученные данные могут принести пользу, дадут понять, как стоит вести себя с новым человек, а каких слов, жестов и поступков стоит избегать. Кроме того, доказано, что сплетни сближают собеседников - ведь, делясь с кем-то информацией, получается, что вы заботитесь друг о друге.

Как поступать со своими недостатками - искоренять их или смириться с ними - личное дело каждого. Однако для начала необходимо узнать, каковы же они, наши самые главные слабости? Пройдите наш тест - и узнаете.