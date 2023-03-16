Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, какое вы природное явление

Природные явления, безусловно, довольно часто существенно портят человеку жизнь: обильные дожди становятся причиной затоплений, землетрясения приводят к разрушениям, от молнии может произойти пожар… Но вместе с тем все эти феномены дают пищу для научных исследований. В феврале 2023 после мощных землетрясений в Турции в социальных сетях появились видео очевидцев, на которых ясно видно - перед подземными толчками в небе возникло странное голубое свечение. Что же оно означает? Ученые говорят о том, что явление, получившее международное название earthquake lights, то есть свечение перед землетрясением, известны науке уже давно. Вот только отчего оно происходит, до сих пор точно неизвестно. Исследователи предполагают, что причиной свечения является возникновение мощных электрических полей в местах землетрясений. Изучить его более детально сложно - явление возникает далеко не каждый раз, и зафиксировать его, а тем более исследовать не представляется возможным.

Хотите узнать, какое вы природное явление? Есть ли у вас нечто общее с дождем, радугой, или, может быть, шаровой молнией? Узнайте, ответив на вопросы теста.