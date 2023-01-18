Тест: ответьте на 1 вопрос и узнайте, о чем кричит ваше подсознание

Подсознание… Мы часто слышим этот термин, когда речь заходит о человеческой психологии, но не всегда четко понимаем, что под ним подразумевается. Если говорить очень коротко, то подсознание - это та область разума, в которой происходят процессы, не контролируемые сознанием. Многие думают, что о подсознании впервые заговорили в девятнадцатом веке, когда взошла звезда австрийского психиатра и основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. На самом же деле он лишь первым сформулировал, что это такое, а до него о сфере разума, недоступной для осознания, говорили с самой древности - упоминания о нем можно обнаружить в трудах Спинозы, Шопенгауэра, Ницше и других мыслителей и ученых. Правда, в настоящее время профессионалы все же предпочитают использовать более современный термин “бессознательное”. Существует множество подходов к интерпретации этого понятия, но в общем и целом исследователи приходят в единой мысли, что бессознательное занимает порядка 70-75% в поведении человека, а все остальное контролируется сознанием.

Психологи убеждены, что при обращении к бессознательному можно получить истинные ответы на вопросы, волнующие человека. Пройдите наш тест и узнайте, о чем сигнализирует ваше подсознание.