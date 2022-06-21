Тест: ответь на 15 вопросов и мы скажем, какая ты психопатка

Благодаря кинематографу в обществе сложился стереотип о том, что маньяки – этакие фрики вроде Джокера или Харли Квинн, которых можно распознать по безумному внешнему виду. Однако в реальности многие психопаты мало чем отличались от нормальных людей – имели семью и детей, ходили на работу, летом ездили в отпуск… Психологи уже давно пытаются выяснить, можно ли отличить опасного человека от обычного и в чем заключается это роковое различие.

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В начале 2000-х психологи их Канады Кевин Уильямс и Делрой Полхус выдвинули концепцию "темной триады", в которую вошли три ключевых черты, которыми к своему несчастью и к несчастью окружающих наделены психопаты. Это макиавеллизм, нарциссизм и психопатия – три кита, составляющих основу опасной для общества личности. Существует множество методик, с помощью которых можно вычислить предполагаемого психопата, например, различные опросники и тесты. Но в то же время следует помнить о том, что без заключения специалиста делать выводы не стоит – можно ошибиться и случайно наклеить на человека ярлык, не имеющий к нему никакого отношения.

Пройдите наш тест, чтобы узнать, скрывается ли внутри вас некто темный и демонический, похожий на Джокера или других известных психопатов.