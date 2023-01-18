Тест: отгадаете киногероя по его прототипу?

С давних времен истории реально существовавших людей вдохновляли писателей, поэтов, сценаристов. Не в силах сдержать восхищение, под впечатлением от этих личностей они создавали свои шедевры. Например, свой прообраз был у одного из самых популярных героев в мировой культуре - речь идет о Робинзоне Крузо, воспетом Даниэлем Дефо. Образ путешественника, оказавшегося на необитаемом острове и бросившего вызов дикой природе, был впервые воплощен на страницах романа, а когда появился кинематограф, и на экране тоже. Прототипом Робинзона Крузо стал шотландский моряк Александр Селкирк, который в девятнадцать лет уехал из своего родного городка и стал матросом. Вот только на необитаемом острове Селкирк оказался не в результате кораблекрушения, а из-за ссоры, возникшей между ним и капитаном фрегата Cinque Ports Томасом Страдлингом. Александр высадился на одном из островов Хуан-Фернандес в расчете, что проплывающие мимо английские или французские корабли подберут его, но прежде чем это произошло, Селкирку пришлось провести на лоне природы четыре года.

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